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Китай

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Китайско-кыргызстанское соглашение о социальном страховании будет способствовать двусторонним обменам - представитель Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР

Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ -- Китай подписал двустороннее соглашение о социальном страховании с Кыргызстаном, которое будет способствовать торгово-экономическим и людским обменам между двумя сторонами, сообщил в четверг представитель Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.

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