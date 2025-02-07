Китайско-кыргызстанское соглашение о социальном страховании будет способствовать двусторонним обменам - представитель Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР

Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ -- Китай подписал двустороннее соглашение о социальном страховании с Кыргызстаном, которое будет способствовать торгово-экономическим и людским обменам между двумя сторонами, сообщил в четверг представитель Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.