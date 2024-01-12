Ситуация произошла из-за поломки оборудования В барнаульской мэрии прокомментировали инцидент в школе № 133, где детям не в первый раз дали на обед сырую курицу.
В барнаульской мэрии объяснили выдачу сырой еды учащимся школы № 133
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что-то никто нас в школе в 50-60-е годы не кормил. И не возмущались. И уроков по 5-6 было в день. И не помер никто.
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19 час.
Сергей Хорхордин
50-60 не знаю, конец 70-х и далее всё было более чем в порядке. 1,2 р. сдавались классной на неделю и всё, обед на большой перемене вас ждал на накрытых столах.
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17 час.
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