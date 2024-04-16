Спортсменка из ЯНАО завоевала серебро на первенстве России по боксу

Спортсменка из Нового Уренгоя Арина Кузьмичева завоевала серебро на первенстве России по боксу. Турнир прошел в Тверской области, сообщил telegram-канал городского центра развития физкультуры и спортаСпортсменка из Нового Уренгоя Арина Кузьмичева завоевала серебро на первенстве России по боксу.
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