В Петербурге создали платформу для продажи товаров от местных производителей

Маркетплейс Ozon в сотрудничестве с Центром развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) и Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, представил новый раздел для продвижения продукции местных производителей.
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