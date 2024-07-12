Передача ракет Германии не усилит напряженность отношений с РФ — Шольц

Планы размещения новых американских ракет в Германии не будут способствовать эскалации напряженности с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 12 июля на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
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