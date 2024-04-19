Расчет РСЗО «Ураган» группировки «Восток» выжег позиции ВСУ в районе Новомихайловки

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» подразделений артиллерии группировки войск «Восток» из Забайкалья нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новомихайловка на южнодонецком направлении.
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