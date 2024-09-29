В МИД РФ и Украины возникли вопросы по поводу участия Швейцарии и Франции на встрече «Друзей мира»

В рамках 79-й Генассамблеи ООН состоялась первая встреча «Друзей мира». В ней приняли участие Алжир, Боливия, Бразилия, Египет, Замбия, Индонезия, Казахстан, Кения, Китай, Колумбия, Мексика, Турция и Южная Африка.
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