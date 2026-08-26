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Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории: порядок, требования и типичные основания для отказа

Схема расположения участка на кадастровом плане территории (КПТ) — ключевой документ, необходимый для образования участка, в том числе при его предоставлении из государственной или муниципальной собственности или перераспределении земель.

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