Boeing 777, летевший в США, совершил аварийную посадку в России

По данным регионального управления по чрезвычайным ситуациям в Красноярске (Россия), пассажирский самолет Boeing, следовавший в США из Нью-Дели (Индия) в Сан-Франциско, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.
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