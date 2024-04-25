«Черные кредиторы»: объяснено, к чему приведет борьба с эпидемией микрозаймов

###abc-test="news_fact_inc021_page_core"###Попытки ужесточить требования к микрофинансовым организациям (МФО) преследуют благую цель снизить закредитованность россиян, но могут вернуть рынок во времена «черных кредиторов», считают опрошенные агентством «Прайм» эксперты.
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