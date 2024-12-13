Минобрнауки выразило соболезнования из-за гибели главы департамента Чурилова

Минобрнауки России в Telegram-канале выразило соболезнования родным и близким главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий ведомства Олега Чурилова, который погиб в результате ДТП 12 декабря.
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