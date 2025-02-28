"Пашешь - ноги опухают от боли": Убежавший в США русский едва не плачет. Вместо американской мечты - вечное батрачество

Убежавший в США русский, едва не плача, пожаловался на свою тяжёлую жизнь эмигранта. Вместо американской мечты он подписался на вечное батрачество - работу по 6 дней в неделю и 11 часов в сутки: "Пашешь - ноги опухают от боли".