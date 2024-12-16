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Не считаю хорошей певицей: Евгений Никишин высказался о вокальных данных Ольги Бузовой

Не считаю хорошей певицей: Евгений Никишин высказался о вокальных данных Ольги Бузовой

Раскритиковавший вокал Бузовой Евгений Никишин признался, что восхищается артисткой Сегодня бывший участник КВН Евгений Никишин и Ольга Бузова находятся в довольно теплых отношениях, но так было не всегда.

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