Не считаю хорошей певицей: Евгений Никишин высказался о вокальных данных Ольги Бузовой

Раскритиковавший вокал Бузовой Евгений Никишин признался, что восхищается артисткой Сегодня бывший участник КВН Евгений Никишин и Ольга Бузова находятся в довольно теплых отношениях, но так было не всегда.
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