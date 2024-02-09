До 2027 года УЕФА выделит участникам еврокубков несколько миллиардов евро

В рамках конгресса УЕФА в Париже, в заседании которого принял участие новый президент УАФ Андрей Шевченко, Европейский союз футбольных ассоциаций представил новую систему распределения денег среди участников еврокубков на три ближайших сезона (2024−2027 годы).