Аким Карагандинской области провел прием жителей по личным вопросам

На личном приёме к акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву обратились жители региона с самыми разными вопросами – это и жилищно-коммунальное хозяйство, и качество оказания медицинских услуг, и социальная помощь.
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