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Газета.ру

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Журова заявила, что серебро Трусовой подтверждает уровень фигурного катания РФ

Журова заявила, что серебро Трусовой подтверждает уровень фигурного катания РФ

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что завоеванное серебро Александры Трусовой на турнире серии «Челленджер» в Токио подтверждает уровень российского фигурного катания.

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