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Россиянам объяснили порядок перерасчета за ЖКХ при временном отсутствии

Россиянам объяснили порядок перерасчета за ЖКХ при временном отсутствии

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН сообщила, что россияне, временно не проживающие в своей квартире, могут оформить перерасчет по коммунальным платежам.

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