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МИД Украины призвал арестовать Путина в Туркменистане. В Киеве забыли важный факт

МИД Украины призвал арестовать Путина в Туркменистане. В Киеве забыли важный факт

Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress МИД Украины призвал правительство Туркменистана арестовать президента России Владимира Путина во время его официального визита в страну.

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Комментарии
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Eduard
Своего &quot;поосроченого&quot; Зеленского узурпатора арестуйте!
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5 час.
Юрий Золотарев
ЗАЧЕМ вам &quot;разум&quot;? Вы не умеете им позьзоваться.
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4 час.
Григорий Худенко
Пусть арестовывают кого смогут. Ага.
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19 мин.

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