Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Камил Гаджиев: «За месяц в Мариуполе Минеев деградировал как спортсмен»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев остался недоволен физическими кондициями чемпиона среднего дивизиона Владимира Минеева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх