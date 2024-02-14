В Чехии пожаловались на ущерб из-за протестов европейских фермеров

Евродепутат Здеховски пожаловался на ущерб из-за протестов европейских фермеров Протесты фермеров во Франции негативно сказались на ситуации со свободным перемещением товаров в Евросоюзе (ЕС) и, в частности, навредили чешским водителям грузовиков.
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