Движение поездов восстановили на пути станции под Волгоградом, где сошли вагоны

Известия/Александр Казаков Движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области, где ночью из-за вмешательства посторонних лиц произошел сход нескольких вагонов грузового состава, восстановили по одному пути.
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