ОДК и Тюменская область договорились развивать автономную энергетику

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ «ОДК Инжиниринг» (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех) и правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере автономной и распределенной энергетики.