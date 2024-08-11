Рязанские школы №7 и №29 готовы к новому учебному году

Депутат Рязанской городской Думы по округу №20 Александр Чайка, представители городского управления образования и руководства образовательных учреждений осмотрели учебные классы, актовые и спортивные залы, столовые.
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