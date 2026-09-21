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Москвичку начали травить после жалобы на некачественный корсет для дочери

Москвичку начали травить после жалобы на некачественный корсет для дочери

РЕН ТВ Жительница Москвы Анастасия столкнулась с давлением и угрозами со стороны сотрудников центра лечения сколиоза после публикации критического отзыва о работе клиники.

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