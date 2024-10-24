«Вашингтон» выиграл 5-й матч подряд

«Кэпиталс» победили «Филадельфию» (6:3) в игре регулярного чемпионата. Ранее клуб тренера Спенсера Карбери обыграл «Вегас» (4:2), «Даллас» (3:2), «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) и «Филадельфию» (4:1).
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