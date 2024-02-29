Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за то, что за последний год 23 раза летала на частном самолете - гораздо чаще, чем 27 еврокомиссаров, хотя, согласно кодексу поведения еврокомиссаров, частные самолеты должны использоваться только в исключительных случаях, сообщило в четверг агентство DPA, передает Agerpres.
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