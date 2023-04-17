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Гастроэнтеролог Листопадова посоветовала есть шашлык из куриного мяса

Гастроэнтеролог Листопадова посоветовала есть шашлык из куриного мяса

Шашлык из курицы является самым полезным, поэтому употреблять в пищу стоит именно блюдо, приготовленное по такому рецепту.

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