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С начала года «Сбербанк» заработал 999 млрд рублей чистой прибыли

С начала года «Сбербанк» заработал 999 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%, говорится в комментарии президента, председателя правления банка Германа Грефа по теме финансовой отчетности по РПБУ за 8 месяцев 2023 года.

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