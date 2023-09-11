С начала года «Сбербанк» заработал 999 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%, говорится в комментарии президента, председателя правления банка Германа Грефа по теме финансовой отчетности по РПБУ за 8 месяцев 2023 года.