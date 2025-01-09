Русские летописи: кто на самом деле их написал

Сведения о ранней русской истории мы черпаем из летописей. А что, собственно, мы знаем о них самих? По сей день исследователи не могут прийти к единому мнению, как об их авторстве, так и об их объективности.
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