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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Янник Синнер: «Теннис хорош тем, что всегда можно ставить новые цели. Каждая следующая неделя – это возможность снова сделать что-то значимое»

Янник Синнер: «Теннис хорош тем, что всегда можно ставить новые цели. Каждая следующая неделя – это возможность снова сделать что-то значимое»

«Мне кажется, теннис хорош тем, что всегда можно ставить новые цели. Неважно, какой титул ты выиграл.

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