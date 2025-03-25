СТ

Сергей Татаринцев

зеля знает,что он ходячий труп и что живёт по доверенности своих хозяев и изменить всё это,он уже не в силах и у него на этой почве, уже начились предсмертные конвульсии,приплыл наркоша.Сейчас он очень опасен и не только для Украины и России,но и для всего остального мира и от него можно ожидать любой террористической провокации. Кстати чего и добиваются Англичане и Западная Европа. Украина сейчас, это неуправляемая порохавая бочка,которая может полыхнуть в любой момент,этот безумец на всё способен. Срочно нужен новый Меркадер с ледорубом.