БлокнотРУ Кровожадные фантазии Зеленского: в офисе президента Украины висит картина с горящим Кремлем Офис Владимира Зеленского продолжает удивлять своим «уникальным» стилем.
"Психованный карлик": странное фото Зеленского вызвало ажиотаж на Западе
Комментарии
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Азохен вей товарищи бояре
Нюхательная комната.
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3 час.
СТ
Сергей Татаринцев
зеля знает,что он ходячий труп и что живёт по доверенности своих хозяев и изменить всё это,он уже не в силах и у него на этой почве, уже начились предсмертные конвульсии,приплыл наркоша.Сейчас он очень опасен и не только для Украины и России,но и для всего остального мира и от него можно ожидать любой террористической провокации. Кстати чего и добиваются Англичане и Западная Европа. Украина сейчас, это неуправляемая порохавая бочка,которая может полыхнуть в любой момент,этот безумец на всё способен. Срочно нужен новый Меркадер с ледорубом.
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2 час.
Анд
Зеленский сволочь и падла редкая, слов нет, но он "петрушка" которого на руку надели США и Англия, и все их якобы противоречия это просто пыль в глаза- так что главгады засели в Лондоне и Вашингтоне, это они в первую очередь должны отвечать за все что наворотил этот "петрушка" и вскормленные ими бандерлоги
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1 час.
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