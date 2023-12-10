Приметы и поверья 11 декабря 2023 года могут помочь узнать о капризах будущей погоды AdministratorСтаринные восточно-славянские приметы и поверья на сегодня, понедельник 11 декабря 2023 года, могут рассказать современным россиянам об особенностях погоды на весь месяц.