Тихая грусть по ушедшей стране

Любопытно, однакоПолитикаТихая грусть по ушедшей стране автор - АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Я родилась в СССР, и там прошли мои детство и юность.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид АлексеевСовсем ёмнулась своей головкой эта Аврора! Не мешало бы эту полоумную старушку привлечь за призывы к насильственному свержению законной власти,к революции!!!Юлия МасловаА где ты призывы-то увидал, болезный?Виктор МарченкоНе ссыте привлекут ВАС, сколько веревочке не виться....Юлия МасловаИ еще. Эта ОПГ сама пришла во власть в результате госпереворота. Помни об этом!ДмитрийПередастам слова не давали!Vladimir TsvetkovЕсть еще придурки на белом свете! Ты бы фамилию не позорил!Леонид АлексеевОоо,хохол,ты опять всплыл?Тебя ещё не грохнули на Донбассе??Леонид АлексеевА ты,фуем придавленная,не видишь в самой постановке её идиотских вопросов,призыв к революции??СК я думаю увидит и этой сучке не поздоровится!!Леонид АлексеевЭй,недоразвитый педерастёныш,ты откуда выскочил:из ануса или влагалища юльки масловой,чо ли?Vladimir TsvetkovПолностью согласен со статьей! В СССР мы были людьми, а сейчас электорат от которого ничего не зависит. Встреча с Советскими людьми была всегда в радость, а сейчас отца с трехлетним сыном избивает. Позор для такой страпны.Aleksandr ProkofjevСтранно. Коллеги Леонида Алексеева наверно с работой пораньше закончили. Ни каких оскорблений автора. Может подтянутся ещё.SamariumПочему наша страна не может жить по образцу скандинавских стран, а обязательно надо вообще непонятно как или по образу СССР...???ЕАЕвгений АлексеенкоА что? Вот Вы в каком государственном строе хотели бы жить? В развитом капитализме, с демократией, свободой выбора и честным голосованием? Забавно! Но, если бы в России провели это честное голосование, то страна бы вернулась в СССР. Нет, я тоже не любила всякие субботники и собрания, а став постарше мечтала о джинсах и польской косметике. Но, какой же это мизер по сравнению с той уверенностью…и даже не просто в завтрашнем дне, а уверенностью в целой жизни. Да, той страны нет, как и моего папы. И вернуть к сожалению ничего нельзя. Но! Я то еще живая. И у меня есть дети и внучка, за которых я чувствую ответственность. Все вернется,пусть не в прежнем виде,но вернется,потому,что так жить нельзя,когда нет справедливости,правды и законы не работают.....Nikolia VovchenkoВсе вернется,пусть не в прежнем виде,но вернется,потому,что так жить нельзя...Как удобно....А можно поинтересоваться КТО будет вам всё возвращать?ММосквич"В развитом капитализме, с демократией, свободой выбора и честным голосованием?" "Развитой капитализм" - это какой? В любом капитализме нет ни демократии, ни свободы выбора, ни честных выборов уже по определению, и конечно там "нет справедливости,правды и законы не работают....." В этом я абсолютно на стороне автора.Александр ТретьякАвтор правСергейПочему по ушедшей стране..?? Режим из кожи лезет, чтобы очернить все Советское.. Путин провел "опрос на коленках". чтобы быть вечным.., чтобы убить и выбить из русских голов все победы и завоевания наших отцов и дедов..Чтобы сохранить все "честно заработанное" , чтобы не сменить кресло на нары..Анатолий ОстинЕсли часто оглядываться назад, то легко можно споткнутся и упасть.Анатолий ОстинКаждый имеет достаточно сил, чтобы достойно прожить жизнь. А все эти разговоры о том, какое сейчас трудное время, это хитроумный способ оправдать своё бездействие, лень и разные унылости. Работать надо, а там, глядишь, и времена изменятся.Валерий ПашнинВы, Аврора, что не насмотрелись на революцию, которая до сих пор продолжается на Украине? Не знаете сколько погибло людей, в том числе детей, на Донбассе? Вы в своем уме, или у Вас фантазия без границ? Мечтаете и желаете революцию видеть в России?Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)Вы меня удивили. Какая ещё на Украине революция? Обычный госпереворот. У нас был, и по всему миру такие устраивают. Отличие в количестве жертв. Но страны разваливаются.Nikolia Vovchenkoреволюция, революции, жен. (лат. revolutio - переворот). Переворот в общественно-политических отношениях, совершаемый насильственным путем и приводящий к переходу государственной власти от господствующего класса к другомуЛариса ГолубицкаяЯ не понимаю,зачем всё чаще и чаще появляются статьи поганящие Союз? Этого уже нет,это наша история! Может рассчитано на молодёжь,что они прочтут как было плохо в СССР? Так они на эти сайты не заходят,им это не интересно! А как было действительно им расскажут бабушки и дедушки! Спасибо автору за добрую статью!!!!Комментировать
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