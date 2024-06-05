В Смоленске сотрудники УФСБ задержали поклонника норвежского террориста Андерса Брейвика

«Вдохновивший» смолянина неонацист за сутки устроил два массовых теракта 47-летнего последователя норвежского террориста Андерса Брейвика задержали в Смоленске оперативники УФСБ России по Смоленской области.
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