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Рязанские новости

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РЭК Рязанской области предложил повысить коммуналку на 14,2% с июля 2027

РЭК Рязанской области предложил повысить коммуналку на 14,2% с июля 2027

Региональная энергетическая комиссия Рязанской области направила в ФАС России предложение об индексе изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

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