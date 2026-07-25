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Царьград

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Вскрылась главная тайна нового главкома ВСУ Драпатого. Историк объяснил: "У настоящего "украинца" родственники неизменно "москали"

Вскрылась главная тайна нового главкома ВСУ Драпатого. Историк объяснил: "У настоящего "украинца" родственники неизменно "москали"

Новоиспеченный главком ВСУ Драпатый имеет родственников в России. "У настоящего "украинца" родственники неизменно "москали", - отметил историк Дюков.

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