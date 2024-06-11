К 2030 году Москва станет городом, где 93% населения будут проживать рядом с метро и МЦД

Московские власти продолжают активно развивать транспортную систему столицы. По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, к 2030 году в Москве откроется еще 48 новых железнодорожных станций, большинство из которых - новые линии метро (Троицкая, Бирюлевская, Рублево-Архангельская), а также девять станций Московского центрального диаметра.