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К 2030 году Москва станет городом, где 93% населения будут проживать рядом с метро и МЦД

К 2030 году Москва станет городом, где 93% населения будут проживать рядом с метро и МЦД

Московские власти продолжают активно развивать транспортную систему столицы. По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, к 2030 году в Москве откроется еще 48 новых железнодорожных станций, большинство из которых - новые линии метро (Троицкая, Бирюлевская, Рублево-Архангельская), а также девять станций Московского центрального диаметра.

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