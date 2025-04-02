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SpaceX показала видео с полярными регионами Земли, сделанное с борта корабля миссии Fram2

SpaceX показала видео с полярными регионами Земли, сделанное с борта корабля миссии Fram2

Снимок полярного региона Земли, сделанный с борта корабля миссии Fram2 / © SpaceX Кроме того, SpaceX сообщила, что экипаж миссии в первый день на орбите приступил к исследовательской работе, в том числе к изучению того, как на человеческое тело адаптируется к условиям космического полета, и принял участие в конкурсе радиолюбителей.

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