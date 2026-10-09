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Пронедра

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Прогноз извержений Килауэа уточнили по деформации вершины вулкана на Гавайях

Прогноз извержений Килауэа уточнили по деформации вершины вулкана на Гавайях

Геологи выяснили, что деформация вершины Килауэа помогает прогнозировать новые эпизоды лавовых фонтанов.

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