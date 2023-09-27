smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 475 подписчиков

Мэр Варшавы: Зеленского «понесло», когда он начал обвинять Польшу

Мэр Варшавы: Зеленского «понесло», когда он начал обвинять Польшу

Президента Украины Владимира Зеленского «понесло», когда он начал обвинять Польшу в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский 27 сентября в эфире телеканала Polsat.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх