❕ В Алуште снова можно подать заявление на выплаты при ЧС через «Госуслуги» Подать документы также можно лично в центрах на территории муниципалитета, напомнила глава администрации города Галина Огнёва.
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❕ В Алуште снова можно подать заявление на выплаты при ЧС через «Госуслуги» Подать документы также можно лично в центрах на территории муниципалитета, напомнила глава администрации города Галина Огнёва.