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На полигоне Сазаган Республики Узбекистан прошёл заключительный этап международного конкурса АрМИ-2022 «Безопасная среда»

На полигоне Сазаган Республики Узбекистан прошёл заключительный этап международного конкурса АрМИ-2022 «Безопасная среда»

По итогам прошедшего этапа команды показали следующие результаты: военнослужащие Узбекистана преодолели трассу за 29 минут и 59 секунд, военные химики из Белоруссии справились с испытанием за 41 минуту и 30 секунд, а российская команда - за 41 минуту и 43 секунды.

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