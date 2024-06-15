США ввели санкции против трех граждан Узбекистана

Санкции против трех граждан Узбекистана за якобы связь с контрабандной сетью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ввел 14 июня госпепортамент США, сообщает 14 июня пресс-служба госдепа.
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