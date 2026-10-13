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Газета.ру

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Nature Medicine: в период менопаузы резко меняется состав костей, печени и жиров в крови

Nature Medicine: в период менопаузы резко меняется состав костей, печени и жиров в крови

Ученые Института Вейцмана в Израиле, проанализировав данные более миллиона женщин, выяснили, что менопауза оказалась не плавным, а резким переходом: множество систем организма меняются скачком, будто сталкиваются с «физиологическим обрывом».

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