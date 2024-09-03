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Медведев сыграет с Синнером в 1/4 финала US Open. Россиянин ведет в личных встречах и выиграл последний матч

Медведев сыграет с Синнером в 1/4 финала US Open. Россиянин ведет в личных встречах и выиграл последний матч

Даниил Медведев и Янник Синнер разыграют четвертьфинал US Open-2024. Это будет их 13-я встреча. Медведев выиграл первые шесть, потом проиграл пять подряд, но затем забрал последний матч.

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