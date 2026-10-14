Сбои произошли в работе в Mail ru, «Облаке Mail ru», «Контуре», «Точка Банке», «Самокате», Ozon и сервисах «Сбера», следует из данных DownDetector Донецкая группа новостей.
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