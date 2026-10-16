Фото из личного архива герои публикации / Алексей с женой Анной и сыном Виктором Участник специальной военной операции Алексей Васюткин из деревни Куюки Пестречинского района планирует открыть собственное дело по ремонту квартир.
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