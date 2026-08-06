Срочно! Налет на Нижегородскую область: среди раненых ребенок

Четыре человека, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область Четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
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