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Срочно! Налет на Нижегородскую область: среди раненых ребенок

Срочно! Налет на Нижегородскую область: среди раненых ребенок

Четыре человека, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область Четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

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