Танковая дивизия «Мюнхенберг» в боях на Одере

Редкая фотография танков Пантера и пехотинцев дивизии «Мюнхеберг», сделанная в марте 1945 годаЭто заключительная статья из цикла, посвящённого тому, как сражение на Одере весной 1945 года преподносится в современных немецких источниках для массового потребителя.