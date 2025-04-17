Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михалыч
    Можно допредупреждаться до тех пор пока они не перевооружатся.! А там еще неизвестно какой выкормыш Чубайса запрыгнет...«Ущерб будет нане...
  • Люся Люся
    Потому многие уже давно не включают вообще ТВ. Как и я. Но гадости от Эрнста доходят до меня и в интернете. Однако......Смеялся до слёз: ...
  • ВераВерная
    Ребята, ВагнерА, вы лучшие! Вы все герои - и живые, и павшие.Низкий вам поклон и огромная человеческая благодарность!...Лучший сон вагнер...

Белоусов сорвал крупнейший контрнаступ. Жесточайшая бомбардировка трое суток. Километровые столбы огня впервые похоронили самых важных шишек

Белоусов сорвал крупнейший контрнаступ. Жесточайшая бомбардировка трое суток. Километровые столбы огня впервые похоронили самых важных шишек

Продолжается калибровка ракетами и дронами по военным объектам ВСУ. Цели выбраны – накрыты ключевые аэродромы и центр командования, куда привезли планы планируемого наступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх